Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 3320: характеристики и тесты

Dell Latitude 3320

Dell Latitude 3320
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 305.9 x 204 x 15.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Latitude 3320 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
33
Экран
42
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 3320

Корпус

Вес 1.16 кг
Ширина 305.9 мм
Высота 204 мм
Толщина 15.6 мм
Площадь 624 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 52%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1194
Geekbench 5 (многоядерный)
2496
Cinebench R23 (одноядерный)
1364
Cinebench R23 (многоядерный)
2523

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 3320 vs Dell Latitude 5320 (2-in-1)
2. Dell Latitude 3320 vs Dell Latitude 7420

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры