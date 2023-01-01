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Dell Latitude 3440

Dell Latitude 3440
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.4%
  • Размеры: 322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Latitude 3440 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
34
Производительность в играх
36
Экран
17
Автономность
59
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
40

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 3440

Корпус

Вес 1.54 кг
Размеры 322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм
Площадь 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.4%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E)
Потоков 5
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
601
Geekbench 5 (многоядерный)
1170
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

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