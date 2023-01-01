Dell Latitude 3440
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~76.4%
- Размеры: 322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм
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Обзор
Производительность системы
34
Производительность в играх
36
Экран
17
Автономность
59
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
40
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 3440
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|Размеры
|322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм
|Площадь
|707 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|300:1
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|5 (1P + 4E)
|Потоков
|5
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
601
Geekbench 5 (многоядерный)
1170
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|Windows Precision
|Да