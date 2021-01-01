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Dell Latitude 5420

Dell Latitude 5420
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 321.4 x 212 x 19.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5420 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
17
Экран
20
Автономность
60
Коммуникации
58
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
41

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5420

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 321.4 мм
Высота 212 мм
Толщина 19.3 мм
Площадь 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 5420 или Dell XPS 15 9500
2. Dell Latitude 5420 или Razer Book 13 (2020)
3. Dell Latitude 5420 или Razer Blade 15 Base Edition (2021)
4. Dell Latitude 5420 или Razer Blade Stealth 13 (2020)
5. Dell Latitude 5420 или Dell XPS 13 9310
6. Dell Latitude 5420 или Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
7. Dell Latitude 5420 или Dell G7 15 7500
8. Dell Latitude 5420 или Dell Inspiron 14 5402
9. Dell Latitude 5420 или Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
10. Dell Latitude 5420 или Dell Inspiron 15 5505
11. Dell Latitude 5420 или Dell Inspiron 14 7400

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