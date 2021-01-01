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Dell Latitude 7320

Dell Latitude 7320
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
  • Размеры: 306.5 x 199.5 x 16.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 7320 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
43
Экран
46
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 7320

Корпус

Вес 1.39 кг
Ширина 306.5 мм
Высота 199.5 мм
Толщина 16.4 мм
Площадь 611 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Latitude 7320 или Book 13 (2020)
2. Latitude 7320 или Blade Stealth 13 (2020)
3. Latitude 7320 или XPS 13 9310
4. Latitude 7320 или XPS 13 9310 (2-in-1)
5. Latitude 7320 или Inspiron 13 7306
6. Latitude 7320 или Inspiron 14 7400
7. Latitude 7320 или Latitude 5320 (2-in-1)

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