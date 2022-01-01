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Dell Latitude 7530

Dell Latitude 7530
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
  • Размеры: 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 7530 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
23
Экран
36
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
47

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 7530

Корпус

Вес 1.54 кг
Размеры 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм
Площадь 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1440
Geekbench 5 (многоядерный)
3918

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x4W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Latitude 5520 против Latitude 7530
2. Latitude 7520 против Latitude 7530
3. Latitude 9520 (2-in-1) против Latitude 7530
4. Precision 7560 против Latitude 7530
5. MacBook Pro 16 (2021) против Latitude 7530
6. MacBook Pro 14 (2021) против Latitude 7530
7. Vostro 15 7510 против Latitude 7530
8. XPS 15 9520 (2022) против Latitude 7530
9. Prestige 15 (12th Gen) против Latitude 7530

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