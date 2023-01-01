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Dell Latitude 7640

Dell Latitude 7640
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 358 x 250.42 x 18.4-19.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 7640 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
35
Экран
34
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 7640

Корпус

Вес 1.83 кг
Размеры 358 x 250.42 x 18.4-19.5 мм
Площадь 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
7245
Cinebench R23 (одноядерный)
1702
Cinebench R23 (многоядерный)
7365
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 4.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см
Windows Precision Да

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