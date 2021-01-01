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Dell Latitude 9520 (2-in-1)

Dell Latitude 9520 (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.5%
  • Размеры: 340.3 x 215.8 x 18 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Latitude 9520 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
40
Экран
42
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 9520 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 340.3 мм
Высота 215.8 мм
Толщина 18 мм
Площадь 734 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5%
Боковые рамки 4.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1228
Geekbench 5 (многоядерный)
4099
Cinebench R20 (одноядерный)
508
Cinebench R20 (многоядерный)
1830

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC714-CG
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

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