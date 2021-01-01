Dell Latitude 9520 (2-in-1)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.5%
- Размеры: 340.3 x 215.8 x 18 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
40
Экран
42
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 9520 (2-in-1)
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|Ширина
|340.3 мм
|Высота
|215.8 мм
|Толщина
|18 мм
|Площадь
|734 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|147 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1228
Geekbench 5 (многоядерный)
4099
Cinebench R20 (одноядерный)
508
Cinebench R20 (многоядерный)
1830
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC714-CG
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|Windows Precision
|Да