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Dell Precision 3561

Dell Precision 3561
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 3561 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
35
Экран
17
Автономность
74
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 3561

Корпус

Вес 1.79 кг
Ширина 357.8 мм
Высота 233.3 мм
Толщина 22.6-24 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1492
Geekbench 5 (многоядерный)
6684
Cinebench R23 (одноядерный)
1758
Cinebench R23 (многоядерный)
9307

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц
FLOPS 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Precision 3561 vs Precision 15 3560
2. Precision 3561 vs Precision 17 5760
3. Precision 3561 vs Precision 7760

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