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Dell Vostro 13 5301

Dell Vostro 13 5301
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 306 x 204 x 14-15.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vostro 13 5301 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
50
Экран
33
Автономность
56
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 13 5301

Корпус

Вес 1.06 кг
Ширина 306 мм
Высота 204 мм
Толщина 14-15.9 мм
Площадь 624 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 95%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 или Dell Vostro 13 5301
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) или Dell Vostro 13 5301
3. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 или Dell Vostro 13 5301
4. ASUS ZenBook Flip 13 UX363 или Dell Vostro 13 5301
5. Dell XPS 13 9305 или Dell Vostro 13 5301
6. Dell Vostro 14 3400 или Dell Vostro 13 5301
7. Dell Vostro 15 3500 или Dell Vostro 13 5301

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