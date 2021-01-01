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Dell Vostro 14 5402

Dell Vostro 14 5402
  • Дата выхода: Декабрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.8%
  • Размеры: 321.3 x 216.2 x 16.7-17.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vostro 14 5402 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
47
Экран
32
Автономность
56
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 14 5402

Корпус

Вес 1.41 кг
Ширина 321.3 мм
Высота 216.2 мм
Толщина 16.7-17.9 мм
Площадь 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1531 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Vostro 14 5402
2. Inspiron 14 7400 или Vostro 14 5402
3. VivoBook S14 M433 или Vostro 14 5402
4. Vostro 13 5301 или Vostro 14 5402
5. Vostro 14 3400 или Vostro 14 5402
6. Vostro 15 3500 или Vostro 14 5402

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