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Dell Vostro 14 5410

Dell Vostro 14 5410
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.1%
  • Размеры: 321.2 x 212.8 x 17-17.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vostro 14 5410 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
53
Производительность в играх
44
Экран
38
Автономность
53
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 14 5410

Корпус

Вес 1.44 кг
Размеры 321.2 x 212.8 x 17-17.9 мм
Площадь 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1%
Боковые рамки 9.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1367
Geekbench 5 (многоядерный)
4762
Cinebench R23 (одноядерный)
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
5268

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Vostro 14 5410 vs Vostro 14 5402
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4. Vostro 14 5410 vs Vostro 15 5515

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