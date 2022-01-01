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Dell Vostro 5625

Dell Vostro 5625
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
  • Размеры: 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vostro 5625 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
38
Экран
34
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 5625

Корпус

Вес 1.97 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
Площадь 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Техпроцесс 7 нм

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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3. Apple MacBook Pro 14 (2021) против Dell Vostro 5625
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