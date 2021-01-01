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Dell XPS 13 9310

Dell XPS 13 9310
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~88.4%
  • Размеры: 296 x 199 x 15 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
-
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей XPS 13 9310 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
17
Экран
48
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.2 кг
Ширина 296 мм
Высота 199 мм
Толщина 15 мм
Площадь 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4%
Боковые рамки 3.7 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84.6 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 и Razer Blade Stealth 13 (2020)
2. Dell XPS 13 9310 и Razer Book 13 (2020)
3. Dell XPS 13 9310 и XPS 13 9310 (2-in-1)

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