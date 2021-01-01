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Eluktronics MECH 15 G3

Eluktronics MECH 15 G3
  • Дата выхода: Ноябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.3%
  • Размеры: 359.6 x 254.7 x 23.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей MECH 15 G3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
92
Экран
63
Автономность
63
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Eluktronics MECH 15 G3

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 359.6 x 254.7 x 23.8 мм
Площадь 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 77%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
7509
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
12389

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1310 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 89 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.1
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или Eluktronics MECH 15 G3
2. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) или Eluktronics MECH 15 G3
3. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) или Eluktronics MECH 15 G3
4. Eluktronics Prometheus XVI (2021) или MECH 15 G3
5. XMG Neo 15 (M21) или Eluktronics MECH 15 G3
6. XMG Neo 15 (E21) или Eluktronics MECH 15 G3

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