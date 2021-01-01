Eluktronics Prometheus XVI (2021)
- Дата выхода: Февраль 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
- Размеры: 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
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Обзор
Производительность системы
93
Производительность в играх
85
Экран
66
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
52
Оценка NanoReview
74
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Корпус
|Вес
|2.54 кг
|Размеры
|359.9 x 285.7 x 27.1 мм
|Площадь
|1028 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|94%
|Охват Adobe RGB
|74%
|Охват DCI-P3
|74%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|891 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1470
Geekbench 5 (многоядерный)
7657
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
12800
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.1
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да