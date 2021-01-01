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Eluktronics Prometheus XVI (2021)

Eluktronics Prometheus XVI (2021)
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
  • Размеры: 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Prometheus XVI (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
93
Производительность в играх
85
Экран
66
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
52
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Eluktronics Prometheus XVI (2021)

Корпус

Вес 2.54 кг
Размеры 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
Площадь 1028 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 94%
Охват Adobe RGB 74%
Охват DCI-P3 74%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 891 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1470
Geekbench 5 (многоядерный)
7657
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
12800

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.1
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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