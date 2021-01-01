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Eluktronics Prometheus XVII (2021)

Eluktronics Prometheus XVII (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.9%
  • Размеры: 392.6 x 259.8 x 24.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Prometheus XVII (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
83
Экран
60
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
54
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Eluktronics Prometheus XVII (2021)

Корпус

Вес 2.65 кг
Размеры 392.6 x 259.8 x 24.9 мм
Площадь 1020 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 55.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 99%
Охват Adobe RGB 65.9%
Охват DCI-P3 69.7%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 873 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
7175
Cinebench R23 (одноядерный)
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
11827

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x4W

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.1
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или Razer Blade 17 (2021)
2. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
3. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
4. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
5. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или Acer Nitro 5 AN517-54
6. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или XVI (2021)
7. Eluktronics Prometheus XVII (2021) или MECH 15 G3

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