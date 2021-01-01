Eluktronics Prometheus XVII (2021)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.9%
- Размеры: 392.6 x 259.8 x 24.9 мм
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Обзор
Производительность системы
85
Производительность в играх
83
Экран
60
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
54
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Eluktronics Prometheus XVII (2021)
Корпус
|Вес
|2.65 кг
|Размеры
|392.6 x 259.8 x 24.9 мм
|Площадь
|1020 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|55.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|99%
|Охват Adobe RGB
|65.9%
|Охват DCI-P3
|69.7%
|Время отклика
|7 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|873 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
7175
Cinebench R23 (одноядерный)
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
11827
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.1
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да