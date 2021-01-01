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Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)

Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.1%
  • Размеры: 361 x 258 x 29 мм
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Обзор

Оценка основных показателей A5 (AMD 5000 Series) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
93
Производительность в играх
79
Экран
55
Автономность
63
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
51
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.2 кг
Ширина 361 мм
Высота 258 мм
Толщина 29 мм
Площадь 931 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1%
Боковые рамки 7.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 55 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1101:2
Цветовой охват sRGB 94.7%
Охват Adobe RGB 65.2%
Охват DCI-P3 68.3%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 690 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
7849
Cinebench R23 (одноядерный)
1422
Cinebench R23 (многоядерный)
12231

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 86 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 15 (2021 AMD) или Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
2. HP Omen 15 (2021 Intel) или Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
3. Gigabyte G5 (2021) или Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
4. Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) или Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)

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