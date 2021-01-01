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Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)

Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
  • Размеры: 396 x 262 x 32.4 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей A7 (AMD 5000 Series) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
92
Экран
52
Автономность
63
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
40
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 396 мм
Высота 262 мм
Толщина 32.4 мм
Площадь 1038 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1622
Geekbench 5 (многоядерный)
8259
Cinebench R20 (одноядерный)
624
Cinebench R20 (многоядерный)
5590

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1310 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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