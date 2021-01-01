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Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.4%
  • Размеры: 356 x 250 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
83
Экран
78
Автономность
78
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2 кг
Ширина 356 мм
Высота 250 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 99%
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
420 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1566
Geekbench 5 (многоядерный)
8926
Cinebench R20 (одноядерный)
583
Cinebench R20 (многоядерный)
4866

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1305 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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