Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
- Дата выхода: Июнь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.4%
- Размеры: 356 x 250 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
97
Производительность в играх
83
Экран
78
Автономность
78
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Ширина
|356 мм
|Высота
|250 мм
|Толщина
|19.9 мм
|Площадь
|890 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|99%
|Охват DCI-P3
|100%
Максимальная яркость
420 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1566
Geekbench 5 (многоядерный)
8926
Cinebench R20 (одноядерный)
583
Cinebench R20 (многоядерный)
4866
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|Windows Precision
|Да