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Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
  • Размеры: 396 x 270 x 21.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
86
Экран
71
Автономность
78
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 396 мм
Высота 270 мм
Толщина 21.5 мм
Площадь 1069 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 59 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1479:1
Цветовой охват sRGB 99%
Охват Adobe RGB 99%
Охват DCI-P3 86.8%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1595
Geekbench 5 (многоядерный)
8567
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
12180

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 930 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 88 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs XPS 17 9700
2. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs Blade 17 (2021)
3. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs GS76 Stealth
4. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs XPS 17 9710 (2021)
5. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

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