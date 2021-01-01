Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77%
- Размеры: 357 x 244 x 23 мм
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Обзор
Производительность системы
94
Производительность в играх
89
Экран
55
Автономность
93
Коммуникации
59
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
75
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Ширина
|357 мм
|Высота
|244 мм
|Толщина
|23 мм
|Площадь
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1152:1
|Цветовой охват sRGB
|90%
|Охват Adobe RGB
|67%
|Охват DCI-P3
|65.6%
|Время отклика
|9 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|725 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
7820
Cinebench R20 (одноядерный)
474
Cinebench R20 (многоядерный)
3667
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|Boost частота GPU
|1365 МГц
|FLOPS
|16.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|6144
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
16.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek RTL8125
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|83 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да