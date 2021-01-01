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Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77%
  • Размеры: 357 x 244 x 23 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aorus 15G (RTX 30 Series) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
89
Экран
55
Автономность
93
Коммуникации
59
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 2 кг
Ширина 357 мм
Высота 244 мм
Толщина 23 мм
Площадь 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1
Цветовой охват sRGB 90%
Охват Adobe RGB 67%
Охват DCI-P3 65.6%
Время отклика 9 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
7820
Cinebench R20 (одноядерный)
474
Cinebench R20 (многоядерный)
3667

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 930 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 83 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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