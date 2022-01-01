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Gigabyte Aorus 15 (Intel 12th Gen)

Gigabyte Aorus 15 (Intel 12th Gen)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.4%
  • Размеры: 360 x 244 x 27 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Aorus 15 (Intel 12th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
80
Экран
56
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
69

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 15 (Intel 12th Gen)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 360 x 244 x 27 мм
Площадь 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.4%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1799
Geekbench 5 (многоядерный)
11969
Cinebench R23 (одноядерный)
1839
Cinebench R23 (многоядерный)
18074

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1387 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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