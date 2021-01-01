Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 17G (Intel 11th Gen): характеристики и тесты

Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)

Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.8%
  • Размеры: 405 x 276 x 26 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aorus 17G (Intel 11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
90
Экран
52
Автономность
95
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
50
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.7 кг
Ширина 405 мм
Высота 276 мм
Толщина 26 мм
Площадь 1118 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8%
Боковые рамки 11 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 61 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1192:1
Цветовой охват sRGB 96%
Охват Adobe RGB 74%
Охват DCI-P3 72.3%
Время отклика 11 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 735 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
9302
Cinebench R20 (одноядерный)
608
Cinebench R20 (многоядерный)
5125

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 930 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC897
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 83 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. G5 15 5500 и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
2. G5 15 5510 и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
3. Nitro 5 (AN517-41) и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
4. ROG Zephyrus S17 (2021) и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
5. Katana GF76 и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
6. Alienware x17 R1 и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
7. GL76 Pulse и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
8. TUF Gaming F17 (2021) и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
9. ROG Strix G17 Advantage Edition и Aorus 17G (Intel 11th Gen)
10. Aorus 15G (RTX 30 Series) и Aorus 17G (Intel 11th Gen)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях