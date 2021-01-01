Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~71.1%
- Размеры: 396 x 293 x 38 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
96
Производительность в играх
99
Экран
52
Автономность
95
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
20
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Корпус
|Вес
|3.75 кг
|Ширина
|396 мм
|Высота
|293 мм
|Толщина
|38 мм
|Площадь
|1160 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.1%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1818
Geekbench 5 (многоядерный)
10100
Cinebench R23 (одноядерный)
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
13977
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|165 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1420 МГц
|Boost частота GPU
|1790 МГц
|FLOPS
|21.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|6144
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
21.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.1
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|2.5 мм
|Windows Precision
|Да