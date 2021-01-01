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Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)

Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.1%
  • Размеры: 396 x 293 x 38 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aorus 17X (Intel 11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
99
Экран
52
Автономность
95
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
20
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 3.75 кг
Ширина 396 мм
Высота 293 мм
Толщина 38 мм
Площадь 1160 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1818
Geekbench 5 (многоядерный)
10100
Cinebench R23 (одноядерный)
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
13977

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1420 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
21.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.1
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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