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HP Elite Dragonfly G2

HP Elite Dragonfly G2
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81%
  • Размеры: 304 x 198 x 16 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Elite Dragonfly G2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
30
Экран
52
Автономность
60
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Elite Dragonfly G2

Корпус

Вес 0.98 кг
Размеры 304 x 198 x 16 мм
Площадь 602 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1197
Geekbench 5 (многоядерный)
2426
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
2406

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и HP Elite Dragonfly G2
2. HP Spectre x360 13 (2021) и HP Elite Dragonfly G2
3. HP EliteBook x360 1030 G8 и HP Elite Dragonfly G2
4. Apple MacBook Air (Intel, 2020) и HP Elite Dragonfly G2
5. Apple Macbook Air (M1, 2020) и HP Elite Dragonfly G2

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