HP Elite Dragonfly G2
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81%
- Размеры: 304 x 198 x 16 мм
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Обзор
Производительность системы
57
Производительность в играх
30
Экран
52
Автономность
60
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Elite Dragonfly G2
Корпус
|Вес
|0.98 кг
|Размеры
|304 x 198 x 16 мм
|Площадь
|602 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|Цвета
|Синий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
1000 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1197
Geekbench 5 (многоядерный)
2426
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
2406
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да