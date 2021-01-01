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HP Elite Dragonfly Max

HP Elite Dragonfly Max
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.1%
  • Размеры: 304.3 x 197.6 x 16 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Elite Dragonfly Max с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
36
Экран
52
Автономность
60
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Elite Dragonfly Max

Корпус

Вес 1.13 кг
Размеры 304.3 x 197.6 x 16 мм
Площадь 601 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 31.1 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1767:1
Цветовой охват sRGB 94.8%
Охват Adobe RGB 72.3%
Время отклика 38 мс
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 264 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1300
Geekbench 5 (многоядерный)
4465
Cinebench R23 (одноядерный)
1322
Cinebench R23 (многоядерный)
4891

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 87.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.0 x 6.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Elite Dragonfly Max и XPS 13 9310 (2-in-1)
2. Elite Dragonfly Max и Spectre x360 13 (2021)
3. Elite Dragonfly Max и MacBook Air (Intel, 2020)
4. Elite Dragonfly Max и Macbook Air (M1, 2020)
5. Elite Dragonfly Max и Elite Dragonfly G2

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