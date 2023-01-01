Главная > Сравнение ноутбуков > EliteBook 835 G9: характеристики и тесты

HP EliteBook 835 G9

HP EliteBook 835 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 300.1 x 214.8 x 19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 835 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
47
Экран
49
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 835 G9

Корпус

Вес 1.31 кг
Размеры 300.1 x 214.8 x 19.2 мм
Площадь 645 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 170°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 37 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2651:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 72.1%
Охват DCI-P3 70.7%
Время отклика 30 мс
Максимальная яркость
800 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 232 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
7570
Cinebench R23 (одноядерный)
1465
Cinebench R23 (многоядерный)
9750
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1920
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.7 x 7.2 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 14 (2021) и EliteBook 835 G9
2. Latitude 7330 и EliteBook 835 G9
3. XPS 13 Plus 9320 и EliteBook 835 G9
4. MacBook Air (M2, 2022) и EliteBook 835 G9
5. MacBook Pro 13 (M2, 2022) и EliteBook 835 G9
6. XPS 13 9315 и EliteBook 835 G9
7. EliteBook 830 G9 и EliteBook 835 G9
8. EliteBook 845 G9 и EliteBook 835 G9
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры