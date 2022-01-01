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HP EliteBook 840 G9

HP EliteBook 840 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 315.6 x 224 x 19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 840 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
58
Производительность в играх
33
Экран
51
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 840 G9

Корпус

Вес 1.36 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм
Площадь 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1506
Geekbench 5 (многоядерный)
6900
Cinebench R23 (одноядерный)
1120
Cinebench R23 (многоядерный)
8304

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 840 G8 против 840 G9
2. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против HP EliteBook 840 G9
3. Dell Latitude 5430 против HP EliteBook 840 G9
4. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против HP EliteBook 840 G9
5. Apple MacBook Air (M2, 2022) против HP EliteBook 840 G9
6. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против HP EliteBook 840 G9
7. HP EliteBook 1040 G9 против 840 G9
8. HP EliteBook 830 G9 против 840 G9

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