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HP EliteBook 860 G9

HP EliteBook 860 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 358.7 x 251 x 19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 860 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
36
Экран
47
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 860 G9

Корпус

Вес 1.76 кг
Размеры 358.7 x 251 x 19.2 мм
Площадь 900 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1548
Geekbench 5 (многоядерный)
9430
Cinebench R23 (одноядерный)
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
7296

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 860 G9 против Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. HP EliteBook 860 G9 против Dell XPS 17 9720 (2022)
3. HP EliteBook 860 G9 против Dell XPS 15 9520 (2022)
4. HP EliteBook 860 G9 против LG Gram 17 (2022)
5. HP EliteBook 860 G9 против HP ProBook 450 G9
6. HP EliteBook 860 G9 против HP EliteBook 840 G9

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