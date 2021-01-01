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HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)

HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.5%
  • Размеры: 357.8 x 230.1 x 18.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей ENVY x360 15T (Intel, ed100) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
67
Производительность в играх
36
Экран
41
Автономность
63
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)

Корпус

Вес 1.97 кг
Размеры 357.8 x 230.1 x 18.8 мм
Площадь 823 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1303
Geekbench 5 (многоядерный)
4291
Cinebench R23 (одноядерный)
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
4970

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.1
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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