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HP Omen 15 (2021 Intel)

HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.2%
  • Размеры: 357.9 x 239.7 x 22.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Omen 15 (2021 Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
75
Экран
55
Автономность
74
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 15 (2021 Intel)

Корпус

Вес 2.46 кг
Ширина 357.9 мм
Высота 239.7 мм
Толщина 22.6 мм
Площадь 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
4598
Cinebench R20 (одноядерный)
474
Cinebench R20 (многоядерный)
2163

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 15 (2021 Intel) или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. HP Omen 15 (2021 Intel) или Razer Blade 15 Base Edition (2021)
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9. HP Omen 15 (2021 Intel) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
10. HP Omen 15 (2021 Intel) или Omen 15 (2021 AMD)
11. HP Omen 15 (2021 Intel) или Lenovo Legion 5 Pro (16”)

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