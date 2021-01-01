HP Omen 16 (2021 AMD)
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78%
- Размеры: 369.2 x 248 x 23 мм
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Обзор
Производительность системы
98
Производительность в играх
80
Экран
54
Автономность
77
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
71
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Omen 16 (2021 AMD)
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|Ширина
|369.2 мм
|Высота
|248 мм
|Толщина
|23 мм
|Площадь
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
7561
Cinebench R20 (одноядерный)
563
Cinebench R20 (многоядерный)
4838
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1489 МГц
|Boost частота GPU
|2177 МГц
|FLOPS
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1792
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да