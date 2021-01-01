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HP Omen 16 (2021 AMD)

HP Omen 16 (2021 AMD)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78%
  • Размеры: 369.2 x 248 x 23 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Omen 16 (2021 AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
80
Экран
54
Автономность
77
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 369.2 мм
Высота 248 мм
Толщина 23 мм
Площадь 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78%
Боковые рамки 6.4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
7561
Cinebench R20 (одноядерный)
563
Cinebench R20 (многоядерный)
4838

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1489 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 1792
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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