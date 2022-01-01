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HP Omen 16 2022 (AMD)

HP Omen 16 2022 (AMD)
  • Дата выхода: Июль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 369 x 248 x 23 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Omen 16 2022 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
66
Экран
51
Автономность
65
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 16 2022 (AMD)

Корпус

Вес 2.41 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм
Площадь 915 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1695
Geekbench 5 (многоядерный)
10415
Cinebench R23 (одноядерный)
1617
Cinebench R23 (многоядерный)
15414

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 81 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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