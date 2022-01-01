HP Omen 16 2022 (AMD)
- Дата выхода: Июль 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
- Размеры: 369 x 248 x 23 мм
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Обзор
Производительность системы
82
Производительность в играх
66
Экран
51
Автономность
65
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Omen 16 2022 (AMD)
Корпус
|Вес
|2.41 кг
|Размеры
|369 x 248 x 23 мм
|Площадь
|915 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Время отклика
|7 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1695
Geekbench 5 (многоядерный)
10415
Cinebench R23 (одноядерный)
1617
Cinebench R23 (многоядерный)
15414
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
7.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|81 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да