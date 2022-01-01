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HP Pavilion 14t (2022)

HP Pavilion 14t (2022)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.7%
  • Размеры: 325.1 x 216.6 x 17 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Pavilion 14t (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
37
Экран
40
Автономность
58
Коммуникации
47
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
48

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Pavilion 14t (2022)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм
Площадь 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1425
Geekbench 5 (многоядерный)
3648

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion 14t (2022) vs Pavilion 14 (2021)
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