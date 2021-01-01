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HP ProBook 440 G8

HP ProBook 440 G8
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
  • Размеры: 321.9 x 213.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ProBook 440 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
38
Производительность в играх
43
Экран
21
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
43

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ProBook 440 G8

Корпус

Вес 1.38 кг
Ширина 321.9 мм
Высота 213.9 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
631
Geekbench 5 (многоядерный)
1155

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ProBook 440 G8 vs HP ProBook 630 G8
2. HP ProBook 440 G8 vs HP EliteBook 840 G8
3. HP ProBook 440 G8 vs HP ProBook 640 G8

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