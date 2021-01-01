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HP Spectre x360 14 (2021)

HP Spectre x360 14 (2021)
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
  • Размеры: 293.8 x 220.1 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Spectre x360 14 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
43
Экран
47
Автономность
72
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Spectre x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.34 кг
Ширина 293.8 мм
Высота 220.1 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 647 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7%
Боковые рамки 1.5 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:35 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 или Spectre x360 14 (2021)
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или Spectre x360 14 (2021)
3. Surface Pro 7 или Spectre x360 14 (2021)
4. Surface Pro 7 Plus или Spectre x360 14 (2021)

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