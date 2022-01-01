HP Victus 16 (2022 AMD)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.3%
- Размеры: 370 x 260 x 23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
69
Производительность в играх
62
Экран
51
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Victus 16 (2022 AMD)
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|Размеры
|370 x 260 x 23.5 мм
|Площадь
|962 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.3%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
8206
Cinebench R23 (одноядерный)
1484
Cinebench R23 (многоядерный)
10308
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да