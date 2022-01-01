Главная > Сравнение ноутбуков > Victus 16 (2022 AMD): характеристики и тесты

HP Victus 16 (2022 AMD)

HP Victus 16 (2022 AMD)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.3%
  • Размеры: 370 x 260 x 23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Victus 16 (2022 AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
62
Экран
51
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Victus 16 (2022 AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 370 x 260 x 23.5 мм
Площадь 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
8206
Cinebench R23 (одноядерный)
1484
Cinebench R23 (многоядерный)
10308

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) или HP Victus 16 (2022 AMD)
2. Asus TUF Gaming F15 (2022) или HP Victus 16 (2022 AMD)
3. Asus TUF Dash F15 (2022) или HP Victus 16 (2022 AMD)
4. Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022) или HP Victus 16 (2022 AMD)
5. Dell G15 5525 или HP Victus 16 (2022 AMD)
6. HP Omen 16 (2022) или HP Victus 16 (2022 AMD)
7. HP Victus 15 (2022 Intel) или HP Victus 16 (2022 AMD)
8. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) или HP Victus 16 (2022 AMD)
9. HP Omen 16 2022 (AMD) или HP Victus 16 (2022 AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры