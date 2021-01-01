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Huawei MateBook X Pro 2021

Huawei MateBook X Pro 2021
  • Дата выхода: Октябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~87.2%
  • Размеры: 304 x 217 x 14.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей MateBook X Pro 2021 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
36
Экран
67
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook X Pro 2021

Корпус

Вес 1.33 кг
Размеры 304 x 217 x 14.6 мм
Площадь 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.2%
Боковые рамки 5.1 мм
Цвета Серий, Зеленый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.9 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 259 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 3000 x 2000 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 74%
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1335
Geekbench 5 (многоядерный)
4649
Cinebench R23 (одноядерный)
1333
Cinebench R23 (многоядерный)
5061

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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5. MateBook X Pro 2021 или Macbook Air (M1, 2020)
6. MateBook X Pro 2021 или MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. MateBook X Pro 2021 или MateBook 14s
8. MateBook X Pro 2021 или MacBook Pro 14 (2021)

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