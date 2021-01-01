Huawei MateBook X Pro 2021
- Дата выхода: Октябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~87.2%
- Размеры: 304 x 217 x 14.6 мм
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Обзор
Производительность системы
70
Производительность в играх
36
Экран
67
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook X Pro 2021
Корпус
|Вес
|1.33 кг
|Размеры
|304 x 217 x 14.6 мм
|Площадь
|660 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.2%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.9 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|3000 x 2000 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|74%
Максимальная яркость
450 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1335
Geekbench 5 (многоядерный)
4649
Cinebench R23 (одноядерный)
1333
Cinebench R23 (многоядерный)
5061
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да