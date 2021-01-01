Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 3i 15” (2021, Intel): характеристики и тесты

Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
49
Экран
28
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг
Ширина 359.2 мм
Высота 236.5 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
2336
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
954

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
2. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против ASUS VivoBook 15 M513
3. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против ASUS VivoBook 14 M413
4. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против HP 15 (2021)
5. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
6. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
7. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
8. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Lenovo fle 15” (2021, AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях