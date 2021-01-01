Lenovo IdeaPad 5 (15”)
- Дата выхода: Февраль 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.6%
- Размеры: 357.4 x 233.1 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
63
Производительность в играх
48
Экран
38
Автономность
67
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
54
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 5 (15”)
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Ширина
|357.4 мм
|Высота
|233.1 мм
|Толщина
|19.9 мм
|Площадь
|833 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.6%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|56%
|Охват Adobe RGB
|35%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1268
Geekbench 5 (многоядерный)
2351
Cinebench R20 (одноядерный)
496
Cinebench R20 (многоядерный)
940
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да