Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 5 (15”): характеристики и тесты

Lenovo IdeaPad 5 (15”)

Lenovo IdeaPad 5 (15”)
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.6%
  • Размеры: 357.4 x 233.1 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 5 (15”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
48
Экран
38
Автономность
67
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 5 (15”)

Корпус

Вес 1.7 кг
Ширина 357.4 мм
Высота 233.1 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 833 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 56%
Охват Adobe RGB 35%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1268
Geekbench 5 (многоядерный)
2351
Cinebench R20 (одноядерный)
496
Cinebench R20 (многоядерный)
940

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 15 5502 против IdeaPad 5 (15”)
2. VivoBook 14 X413 (K413) против IdeaPad 5 (15”)
3. VivoBook 15 M513 против IdeaPad 5 (15”)
4. Swift 3 (SF313-53) против IdeaPad 5 (15”)
5. Swift 3 (SF314-59) против IdeaPad 5 (15”)
6. Aspire 5 (A515-56) против IdeaPad 5 (15”)
7. Pavilion 15 против IdeaPad 5 (15”)
8. Yoga Slim 7 14" (Intel) против IdeaPad 5 (15”)
9. IdeaPad Flex 5 14” (Intel) против IdeaPad 5 (15”)
10. IdeaPad Flex 5 14” (AMD) против IdeaPad 5 (15”)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях