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Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

Lenovo IdeaPad S540 13
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 296.9 x 208.5 x 15.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad S540 13" (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
67
Производительность в играх
52
Экран
57
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.28 кг
Ширина 296.9 мм
Высота 208.5 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 619 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1305
Geekbench 5 (многоядерный)
4305
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell XPS 13 9310
2. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
3. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против ASUS ZenBook 14 UX435
4. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против ASUS VivoBook S15 S533
5. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против ASUS VivoBook S15 S532
6. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell XPS 13 9305
7. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против HP Pavilion x360 14 (2021)
8. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)
9. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
10. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
11. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

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