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Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7)

Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 312.2 x 221 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
37
Экран
45
Автономность
59
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7)

Корпус

Вес 1.41 кг
Размеры 312.2 x 221 x 15.9 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
7245
Cinebench R23 (одноядерный)
1428
Cinebench R23 (многоядерный)
8886

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.9 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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3. IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) vs Slim 7 Pro X (14″ AMD)
4. IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) vs IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)

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