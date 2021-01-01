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Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)

Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
50
Экран
59
Автономность
55
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
Площадь 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 47 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1414:1
Цветовой охват sRGB 99.8%
Охват Adobe RGB 76.7%
Охват DCI-P3 76.9%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1393
Geekbench 5 (многоядерный)
4962
Cinebench R23 (одноядерный)
1475
Cinebench R23 (многоядерный)
5499

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Yoga Slim 7i Carbon (13")
2. Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Yoga Slim 7 14" (Intel)
3. Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Slim 5i 14" (2021, Intel)

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