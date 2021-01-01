Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 (2021, AMD): характеристики и тесты

Lenovo Legion 5 (2021, AMD)

Lenovo Legion 5 (2021, AMD)
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.2%
  • Размеры: 363 x 259.6 x 23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 5 (2021, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
67
Экран
53
Автономность
70
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5 (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг
Ширина 363 мм
Высота 259.6 мм
Толщина 23.5 мм
Площадь 942 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Белый, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1393
Geekbench 5 (многоядерный)
6934
Cinebench R20 (одноядерный)
536
Cinebench R20 (многоядерный)
3780

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против ASUS ROG Strix G15 G513
2. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против ASUS TUF Gaming A15 FA506
3. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
4. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
5. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
6. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против HP Omen 15 (2021 AMD)
7. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против Lenovo Legion 5 Pro (16”)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях