Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5i 17" (2021, Intel): характеристики и тесты

Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)

Lenovo Legion 5i 17
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.4%
  • Размеры: 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 5i 17" (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
66
Экран
35
Автономность
82
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
50
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.98 кг
Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
Площадь 1156 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4%
Боковые рамки 7.8 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1030:1
Время отклика 23 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1508
Geekbench 5 (многоядерный)
6649
Cinebench R23 (одноядерный)
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
10106

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ROG Strix G17 G713 против Legion 5i 17" (2021, Intel)
2. Macbook Air (M1, 2020) против Legion 5i 17" (2021, Intel)
3. Omen 17 (2021) против Legion 5i 17" (2021, Intel)
4. TUF Gaming F17 (2021) против Legion 5i 17" (2021, Intel)
5. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Legion 5i 17" (2021, Intel)
6. Legion 5 17” (2021, AMD) против Legion 5i 17" (2021, Intel)
7. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Legion 5i 17" (2021, Intel)
8. Legion 5i 15" (2021, Intel) против Legion 5i 17" (2021, Intel)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры