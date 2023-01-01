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Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)

Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
  • Размеры: 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм
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Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
54
Экран
63
Автономность
59
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)

Корпус

Вес 2.5 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм
Площадь 946 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4%
Боковые рамки 9.4 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1831
Geekbench 5 (многоядерный)
13857
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
2. Dell XPS 17 9720 (2022) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
3. Dell XPS 15 9520 (2022) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
4. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
5. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
6. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7. Apple MacBook Pro 14 (2023) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Apple MacBook Pro 16 (2023) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
9. Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
10. Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
11. Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
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