Lenovo Legion Slim 5i Gen 8 (2023)
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
- Размеры: 359.7 x 260.3 x 19.7-25.2 мм
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Обзор
Производительность системы
64
Производительность в играх
60
Экран
52
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
60
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 5i Gen 8 (2023)
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|Размеры
|359.7 x 260.3 x 19.7-25.2 мм
|Площадь
|936 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Мощность зарядки
|170 / 230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1665
Geekbench 5 (многоядерный)
8634
Cinebench R23 (одноядерный)
1630
Cinebench R23 (многоядерный)
10223
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да