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Lenovo Slim 7 (16” AMD)

Lenovo Slim 7 (16” AMD)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.1%
  • Размеры: 356.8 x 247.4 x 17.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Slim 7 (16” AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
63
Экран
49
Автономность
63
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim 7 (16” AMD)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 356.8 x 247.4 x 17.4 мм
Площадь 883 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.1%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
8773
Cinebench R23 (одноядерный)
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
12675

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Lenovo Slim 7 (16” AMD)
2. Dell XPS 17 9720 (2022) против Lenovo Slim 7 (16” AMD)
3. Dell XPS 15 9520 (2022) против Lenovo Slim 7 (16” AMD)
4. Lenovo ThinkPad T16 против Lenovo Slim 7 (16” AMD)
5. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Lenovo Slim 7 (16” AMD)

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