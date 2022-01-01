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Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)

Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
  • Размеры: 300.98 x 206.03 x 14.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей Slim 7i Carbon (13” Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
34
Экран
63
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)

Корпус

Вес 0.96 кг
Размеры 300.98 x 206.03 x 14.8 мм
Площадь 620 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 320 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1546
Geekbench 5 (многоядерный)
6967
Cinebench R23 (одноядерный)
1348
Cinebench R23 (многоядерный)
6972

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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7. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) vs Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
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9. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) vs Acer Swift 5 (SF514-56)

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