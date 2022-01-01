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Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)

Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.2%
  • Размеры: 315 x 214.4 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Slim 9i Gen 7 (14”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
33
Экран
66
Автономность
62
Коммуникации
86
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)

Корпус

Вес 1.37 кг
Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм
Площадь 675 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Золотистый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 100000:1
Цветовой охват sRGB 125%
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
6756
Cinebench R23 (одноядерный)
1083
Cinebench R23 (многоядерный)
7939

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.6 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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